Auf Streife
Folge 102: Weiss vor Neid
45 Min.Ab 12
Randale in der Damenumkleide eines Fitnessstudios: Als die Beamten die Umkleide betreten, treffen sie auf eine weiß beschmierte 18-Jährige, die sich einen Kampf mit einer Gleichaltrigen liefert. - Ein 35-Jähriger erhält von seiner Mitarbeiterin obszöne Bilder per E-Mail. Das gefällt der hochschwangeren Ehefrau gar nicht, als sie ihn zufällig besucht und die Fotos sieht. - Ein illegaler "Bare-Knuckle"-Boxkampf nimmt kein Ende - bis die Beamten einschreiten.
