Auf Streife
Folge 108: Spiel, Spaß und Schock
45 Min.Ab 12
Ein schockierender Fund in einem Kölner Museum löst den Alarm bei der Polizei aus: Ein elternloses Baby ist angeleint wie ein Hund. Wo steckt die Mutter? Der Notruf eines 45-jährigen Nachtwächter wegen eines Einbruches auf dem Veranstaltungsgeländes erreicht die Beamten - doch dann bricht der Notruf ab. Schnell eilen die Beamten zum Einsatzort ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick