SAT.1Staffel 5Folge 118vom 02.05.2021
Folge 118: Mina springt vom Dach

45 Min.Folge vom 02.05.2021Ab 12

Eine 38-Jährige beobachtet, wie eine junge Frau kurz davor ist, sich aus schwindelnder Höhe zu stürzen. Die Beamten müssen schnell reagieren. - Wegen Lärmbelästigung in einer Tiefgarage muss die Polizei ausrücken. Als sie am Einsatzort eintrifft, hört sie laute Heavy Metal-Musik und ein leises Wimmern. Was ist dort vorgefallen? - Eine Lehrerin traut ihren Augen nicht: Als sie morgens zur Schule kommt, sind über den ganzen Schulhof Dessous-Fotos von ihr aufgehangen!

