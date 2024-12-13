Streit unter GeschwisternJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 133: Streit unter Geschwistern
46 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
In einer Garage wird ein lautstarker Streit unter Geschwistern ausgetragen. Die besorgte Nachbarin ruft die Polizei zur Hilfe. - Die Polizisten eilen zu einem Wohnhaus. Kurz nach Eintreffen sehen sie, wie eine 36-Jährige aus dem Fenster im obersten Stock stürzt. - Ein abgebrochener Notruf eines Kindes lässt die Polizisten sofort ausrücken. Vor Ort sehen sie, wie eine 32-Jährige sich auf dem Rücken eines 40-Jährigen festkrallt. Was geht dort vor?
