Inobhutnahme eskaliert

SAT.1Staffel 5Folge 14
Folge 14: Inobhutnahme eskaliert

45 Min.Ab 12

Ein Jugendamtsmitarbeiter wählt den Notruf, weil der Vater einer Siebenjährigen bei seinem unangekündigten Besuch ausgeflippt ist. - Trauriges Ende einer Hochzeitsfeier: Einem Autohändler und seiner frisch angetrauten Ehefrau wird das geschenkte Geld aus der Hochzeitsbox gestohlen. - Ein 17-Jähriger erzählt seiner Mutter, dass er soeben von seiner Entführung geflüchtet ist. Als die Polizisten eintreffen, spielt er das Geschehene herunter ...

