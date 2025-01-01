Auf Streife
Folge 155: König der Diebe
45 Min.Ab 12
Sowohl eine Schlägerei als auch ein Diebstahl ereignet sich auf offener Straße. Als die Beamten eintreffen, ist einer der Streithähne bereits auf der Flucht. Eine Zeugin gibt einen Hinweis. - Eine 37-Jährige ruft die Polizei: Ein Unfall mit Personenschaden hat sich vor ihren Augen ereignet. Sofort rücken die Beamten und der Rettungswagen aus. Am Einsatzort erreicht sie der nächste Notruf. - Und: Die Polizei erhält eine Notruf-SMS einer Frau: Sie wird von einem Mann belästigt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick