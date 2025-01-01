Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Selbsthilfe gegen Raser

SAT.1Staffel 5Folge 24
Selbsthilfe gegen Raser

Folge 24: Selbsthilfe gegen Raser

46 Min.Ab 12

Eine Immobilienmaklerin rast mit ihrem Sportwagen in einen Zaun. Angeblich hat sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. - Ein 15-Jähriger wird in einem Schuhgeschäft auf frischer Tat dabei erwischt, wie er Sneaker stehlen wollte. Angeblich wurden ihm kurz zuvor seine Schuhe geklaut. - Nach einem Wasserschaden wartet ein Rentner in der Wohnung seiner Enkelin auf den Installateur. Als dieser mit dem Vermieter an der Tür klingelt, holt der Rentner zum Schlag aus.

