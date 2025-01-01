Die Nachtwanderung des GrauensJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 28: Die Nachtwanderung des Grauens
46 Min.Ab 12
Bei einem Abendspaziergang hört eine Rentnerin Kinderschreie aus dem Wald. Sie alarmiert sofort die Polizei. Als diese eintrifft, ertönt ein lauter Knall aus dem Wald. - In einem Café bettelt eine angetrunkene 15-Jährige die Gäste um Geld an - dabei wird sie handgreiflich. Der Cafébesitzer ruft die Polizei um Hilfe. - Eine 60-Jährige beobachtet, wie sich ein Mann auf dem Balkon der Nachbarin an der frisch gewaschenen Unterwäsche zu schaffen macht. Kurz darauf stürzt er ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick