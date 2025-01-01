Auf Streife
Folge 3: Der schwarze Peter
45 Min.Ab 12
In einer Schule liefert sich ein 17-Jähriger einen handfesten Streit mit einem gleichaltrigen Mitschüler. Nachdem die Polizisten die zwei Streithähne trennen, bricht einer zusammen. - Eine Rentnerin beobachtet, wie ein Mann um ihr Haus schleicht. Beim Eintreffen der Polizei erwischen sie einen 43-Jährigen wie er gerade durch ein Fenster klettert. - Eine 25-Jährige lauert einem Banker vor einem Fitnessstudio auf. Seine Ehefrau sieht rot und greift ein.
