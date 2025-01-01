Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 32
45 Min.Ab 12

Bei einer 38-Jährigen werden die Reifen ihres Wagens mit einem Messer aufgeschlitzt. Für sie steht fest: Es war die 46-jährige Nachbarin. Die heimliche Hausparty eines 15-Jährigen gerät außer Kontrolle. Neben Schreien und einer handfesten Prügelei liegt ein 12-Jähriger in seinem eigenen Erbrochenen. Eine 70-Jährige verliert den Anschluss an ihre Reisetruppe und steht allein zurückgelassen inmitten der Großstadt Köln.

SAT.1
