Auf Streife
Folge 35: Babyalarm
45 Min.Ab 12
In einem Treppenhaus wird ein alleingelassenes Baby gefunden. Von der Mutter fehlt jede Spur. In einer Stripbar geht es heiß her: Ein 53-Jähriger wird mit einer Glasflasche auf der Toilette niedergeschlagen. Können die Beamten den Täter ausfindig machen? Eine 39-jährige Briefträgerin wird von ihrer 38-jährigen Chefin verdächtigt, Briefe zu unterschlagen. Doch die Zustellerin beteuert ihre Unschuld.
