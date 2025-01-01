Auf Streife
Folge 44: Die Einbruchs-App
45 Min.Ab 12
Über eine Einbruchs-App wird eine 41-Jährige darüber informiert, dass sich ungewöhnliche Bewegungen im Keller ihres Hauses abspielen. Aus Angst vor Einbrechern bittet sie die Polizei um Hilfe. Rasierklingen verletzen einen Fünfährigen auf dem Spielplatz. Die Mutter des Jungen macht einen 16-Jährigen dafür verantwortlich und knüpft sich diesen vor.
