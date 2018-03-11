Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Verhängnisvolle Taxifahrt

SAT.1Staffel 5Folge 47vom 11.03.2018
45 Min.Folge vom 11.03.2018Ab 12

Nachdem Schreie aus der Nachbarschaftswohnung dringen, alarmiert eine 72-Jährige die Polizei. Als die Beamten klingeln, öffnet ein Taxifahrer mit einem grün-besprühten Gesicht. Was ist hier vorgefallen? Eine entsetzte 27-jährige Grundschullehrerin bittet die Polizei um Hilfe, da ihr Baby entführt wurde. Sie vermutet ihren 23-jährigen Ex-Mann hinter der Tat.

