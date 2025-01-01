Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Schlüssel aus fahrendem Auto geworfen

SAT.1Staffel 5Folge 49
Schlüssel aus fahrendem Auto geworfen

Schlüssel aus fahrendem Auto geworfenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 49: Schlüssel aus fahrendem Auto geworfen

45 Min.Ab 12

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet sich auf der Straße. Dabei wurde eine 16-Jährige verletzt. Die Wunden im Gesicht des Opfers weisen allerdings auf ein anderes Verbrechen hin. Eine Arzthelferin wird bewusstlos und mit einer Platzwunde am Kopf auf dem Boden einer Praxis gefunden. Aus dem Augenwinkel hat ihr Chef den mutmaßlichen Täter flüchten gesehen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen