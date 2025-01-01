Schlüssel aus fahrendem Auto geworfenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 49: Schlüssel aus fahrendem Auto geworfen
45 Min.Ab 12
Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet sich auf der Straße. Dabei wurde eine 16-Jährige verletzt. Die Wunden im Gesicht des Opfers weisen allerdings auf ein anderes Verbrechen hin. Eine Arzthelferin wird bewusstlos und mit einer Platzwunde am Kopf auf dem Boden einer Praxis gefunden. Aus dem Augenwinkel hat ihr Chef den mutmaßlichen Täter flüchten gesehen ...
