Auf Streife
Folge 50: Drogen am Steuer, Ungeheuer
46 Min.Ab 12
Bei einem Verkehrsunfall kracht es gewaltig: Die Fahrerin und ein Unfallopfer sind bewusstlos und schwer verletzt. Schnelle Hilfe der Polizei und der Rettungskräfte ist nötig! Nach einer Probefahrt mit dem Fahrrad ist der Tester samt Rad nicht mehr zurückgekehrt - die Verkäuferin ist außer sich! Mitten in der Nacht meldet ein anonymer Anrufer eine Schlägerei im Park: Angeblich hat ein 29-jähriger Musiker eine Frau angegriffen und festgehalten.
