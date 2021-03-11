Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 6vom 11.03.2021
Erst kassiert dann planiert

Folge 6: Erst kassiert dann planiert

45 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 12

Eine Busfahrerin ruft die Polizei, nachdem sie einen 26-Jährigen angefahren hat. Angeblich ist er ihr aus dem Nichts vor den Bus gelaufen. Die Lebensgefährtin des Opfers grätscht ihr in die Aussage und droht sofort mit einer deftigen Schmerzensgeldklage. - Ein Heimbewohner wird von einer Altenpflegerin vom Rollstuhl geschubst. Schnell kommt der Verdacht auf, dass die Heimbewohner misshandelt werden.

SAT.1
