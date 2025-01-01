Auf Streife
Folge 67: Der Kartoffelbomber
45 Min.Ab 12
Während einer Autofahrt fliegt eine Kartoffel gegen die Windschutzscheibe - vor Schreck reißt der Fahrer das Lenkrad herum und nietet eine Frau auf dem Bürgersteig um. - Ein Pfarrer fällt vom Glauben ab: Nach der Messe ist die Kollekte aus dem Sammelbeutel verschwunden. Aber er hat schon eine Verdächtige im Visier ... - Eine 16-Jährige wird bewusstlos in einem Schwimmbad aufgefunden. Den Auslöser für ihre Bewusstlosigkeit hält sie in der Hand: Ein Tütchen mit Ecstasy-Pillen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick