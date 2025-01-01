Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der stumme Alarm eines Nachtclubs lässt die Polizei ausrücken. Angekommen stellen sie fest, dass keine Einbruchsspuren sichtbar sind. Folglich muss der Einbrecher schon im Club gewesen sein. - In einem Elektromarkt lungert seit mehreren Stunden eine 14-Jährige herum. Eigentlich hätte sie in der Schule sein müssen - so wie in den Tagen davor. Was hat es mit der notorischen Schulschwänzerin auf sich?

