Auf Streife

SAT.1Staffel 5Folge 70
Folge 70: Durch die Blume

46 Min.Ab 12

In ihrem Blumenladen wird die Inhaberin von einem Stein am Kopf getroffen und verliert das Bewusstsein. Doch das war nicht der einzige Stein, der durch die Scheibe flog. Das zweite Wurfgeschoss enthält eine bedrohende Nachricht. - Eine 32-Jährige erhält von ihrer Tochter einen panischen Anruf, bei dem zum Schluss die Verbindung abbricht. Hilfesuchend eilt die Mutter zu den Beamten auf Streife ...

SAT.1
