SAT.1Staffel 5Folge 74vom 16.03.2018
44 Min.Folge vom 16.03.2018Ab 12

Eine 35-Jährige sperrt den Paketzusteller in seinem Lieferwagen ein. Sie beschuldigt ihn des Diebstahls, da ihre bestellten Pakete sie seit mehreren Wochen nicht mehr erreichen. - Eine Vermieterin soll mit einem Steinwurf einen 13-Jährigen verletzt haben. Sie behauptet allerdings, dass der Junge kurz zuvor Holzleisten aus dem Fenster geworfen habe, woran sie sich verletzt hat.

