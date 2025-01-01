Zum Inhalt springenBarrierefrei
Entgeistert

SAT.1Staffel 5Folge 81
Folge 81: Entgeistert

43 Min.Ab 12

Eine Gymnasiallehrerin alarmiert die Polizei: Als sie nach Hause kommt, findet sie einen Tierkadaver, Blut und eine mysteriöse Zettelbotschaft vor. - Nach einem Fußballturnier fliegen die Fäuste zwischen einem Vater und dem Schiedsrichter. Kurz zuvor ist der Schiedsrichter auf der Toilette brutal niedergeschlagen worden. - Ein 35-Jähriger wird von einer Verkäuferin auf frischer Tat ertappt: Ohne Hose rein in den Laden - und mit geklauter Hose raus aus dem Geschäft.

