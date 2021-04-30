Nicht ohne meinen BruderJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 89: Nicht ohne meinen Bruder
45 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 12
Die Beamten werden wegen Ruhestörung in ein heruntergekommenes Mehrfamilienhaus gerufen. An der Wohnungstür erwartet sie eine Chaosfamilie. - Ein Blinder und sein Blindenführhund sind von einem Unbekannten im Park angegriffen worden. Als die Beamten eintreffen, finden sie zuerst den blutenden Hund. - Eine Schneiderin ist überzeugt:, dass sie einen betrügerischen Spendensammler entlarvt hat. In Eigeregie hat sie ihn eingesperrt. Als die Beamten eintreffen, ist er verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick