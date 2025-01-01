Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 96
45 Min.Ab 12

Aus Sorge um ihrem Vater alarmiert eine 28-Jährige die Polizei: Er ist seit mehreren Stunden nicht erreichbar, obwohl er nur kurz im Familienbetrieb sein Handy holen wollte. - In einer Parfümerie wird eine 15-Jährige beim Klauen erwischt. Als die Beamten eintreffen und das eingeschüchterte Mädchen befragen, erwartet sie eine überraschende Antwort. - Beim Sturz von einem Klettergerüst verletzt sich eine Fünfjährige. Kurz darauf rennt sie einfach weg.

