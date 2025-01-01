Auf Streife
Folge 4: Dusche und Feuerlöscher
44 Min.Ab 12
Als eine 40-Jährige nach Hause kommt, findet sie ihren Freund k.o. auf dem Boden. Sein Rücken ist komplett mit Schaum eingesprüht. Am Einsatzort angekommen, hören die Beamten plötzlich ein leises Schluchzen aus dem Schrank. - Eine aufmerksame Apothekerin hat einen Rezeptbetrüger auf frischer Tat ertappt. Als sie versucht, den Betrüger festzuhalten, flippt dieser aus und verletzt eine Kundin.
