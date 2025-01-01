Auf Streife
Folge 40: Falscher Freund
43 Min.Ab 12
Eine 37-Jährige setzt einen Notruf ab: Ihr Ex-Ehemann versucht gerade, sich unerlaubten Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen! Als die Beamten eintreffen, hat sich allerdings schon der neue Freund der Melderin um das Problem gekümmert. - Ein Heilpraktiker randaliert nackt im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Aus Angst vor ihm ruft eine Anwohnerin die Polizei. - Eine 31-Jährige alarmiert besorgt die Polizei: Der Frau ist in der Nachbarschaft ein verdächtiger Van aufgefallen.
