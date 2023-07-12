Auf Streife
Folge 49: Fettes Mobbing
44 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12
Eine 15-jährige ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen. Als die Beamten an der Schule eintreffen, finden sie eine große Fast-Food-Sauerei auf dem Schulhof vor. Gibt es einen Zusammenhang? - Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert! Dabei wird ein Mann von einem anderen mit dem Hammer bedroht. Hintergrund ist ein versuchter Anschlag mit hochentzündlichem Industriereiniger-Spray! - Die Polizisten treffen auf einen panischen Erntehelfer, der an Händen und Armen verletzt ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick