Auf Streife
Folge 53: Die Braut, die sich was traut
43 Min.Ab 12
Während ihres Rundgangs im Motel entdeckt das Zimmermädchen eine schlafende junge Frau in einem blutverschmierten Tüllkleid. Was ist passiert? - Eine Boutique-Besitzerin alarmiert die Polizei: Ihre Mitarbeiterin wird offensichtlich bedroht! Ein Unbekannter hat einer Schaufensterpuppe ihre Strickjacke angezogen und der Puppe dann mit einer Nagelpistole in den Kopf geschossen. - Wegen eines unrechtmäßig abgestellten Haufens Sperrmüll stürzt eine Fahrradfahrerin.
