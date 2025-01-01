Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 54
44 Min.Ab 12

Eine Frau alarmiert die Beamten: Es befinden sich Einbrecher im Nachbarshaus, denn das Licht brennt und das Fenster ist sperrangelweit geöffnet - und das, obwohl die Mieterin verreist ist! - Auf Streife trauen die Polizisten ihren Augen kaum: An einer roten Baustellenampel steht ein Rasentraktor, auf dem ein Rentner und ein kleines Mädchen sitzen. - In einem Friseursalon ist es zu handfesten Streitigkeiten gekommen, weil der Friseur die Haare einer Braut in spe ruiniert hat.

