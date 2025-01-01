Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Et tu, Maria?

SAT.1Staffel 6Folge 58
Et tu, Maria?

Et tu, Maria?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 58: Et tu, Maria?

44 Min.Ab 12

Bei einem Einsatz in einem Park müssen die Beamten eine an einen Baum gefesselte Frau befreien, die beim Joggen überfallen wurde. Der einzige Zeuge hat sich auf die Suche nach den maskierten Tätern gemacht und begibt sich dabei selbst in Gefahr. - Auf einer Streifenfahrt erblicken die Polizisten eine junge Frau, die inmitten von mehreren geöffneten Umzugskartons auf der Straße steht und diese hektisch durchsucht. Was hat sie vor?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen