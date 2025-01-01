Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Fluch des Phoenix

SAT.1Staffel 6Folge 64
Der Fluch des Phoenix

Der Fluch des PhoenixJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 64: Der Fluch des Phoenix

44 Min.Ab 12

Eine 31-Jährige ruft die Polizei: Sie wurde soeben in ihrem Secondhand-Laden Opfer eines Überfalls. Als die Beamten eintreffen, geraten sie ins Visier einer Armbrust. - Bei einem Betriebsausflug in die Kletterhalle verletzt sich die Chefin bei einem Absturz schwer. Das Sicherungsseil ist gerissen - purer Zufall oder Absicht? - Eine besorgte Mutter folgt ihrer Tochter mit einer Ortungs-App und landet in einem Wald. Dort wird sie von zwei Teenagerinnen mit einem Ast attackiert.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen