Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Schlaf, Opa, schlaf

SAT.1Staffel 6Folge 7
Schlaf, Opa, schlaf

Schlaf, Opa, schlafJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 7: Schlaf, Opa, schlaf

44 Min.Ab 12

Die Beamten werden von einer 38-Jährigen zu einer Ampel gerufen, denn angeblich ist ein älterer Herr am Steuer seines Wagens eingeschlafen. Als die Beamten eintreffen ,ist der Rentner nicht mehr vor Ort. - Auf Streife treffen die Beamten auf eine auf dem Boden zusammengekauerte Frau mit einer blutenden Wunde am Auge. Um sie herum liegen zerschmetterte Blumenkästen. Bei der Befragung berichtet sie, dass die neuen Mieter sie attackiert hätten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen