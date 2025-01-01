Auf Streife
Folge 70: Make-Over
44 Min.Ab 12
Ein Streit in einer WG eskaliert. Als die Beamten eintreffen, sehen sie den Grund für die Schlägerei dem einen Mitbewohner wahrlich ins Gesicht geschrieben! - Ein kurioses Bild für eine 29-Jährige: Ihre Nachbarn werfen Eier und Tomaten auf einen Wohnwagen, der schräg auf zwei Parkplätzen steht. - Ein 27-Jähriger wird auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios von einem Mann mit Ku-Klux-Klan-Maske und Baseballschläger verprügelt!
