Auf Streife

Gut gepflegt ist halb betrogen

SAT.1Staffel 6Folge 75
Gut gepflegt ist halb betrogen

Folge 75: Gut gepflegt ist halb betrogen

44 Min.Ab 12

Ein Parkwächter ruft die Polizei zur Hilfe: Auf dem Bildschirm der Überwachungskamera hat er beobachten können, wie ein junger Mann eine Frau attackiert hat! - In einer Reinigung geht es heiß her: Ein Kunde geht auf die Ladenchefin los, weil diese seine Sachen einlaufen hat lassen. Und das kurz vor seinem Vorstellungsgespräch. - Eine Mutter ruft die Polizei: Ihre Tochter hat sich zusammen mit einer scheinbar bewusstlosen Frau im Gartenhaus verschanzt!

SAT.1
