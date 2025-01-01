Gut gepflegt ist halb betrogenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 75: Gut gepflegt ist halb betrogen
44 Min.Ab 12
Ein Parkwächter ruft die Polizei zur Hilfe: Auf dem Bildschirm der Überwachungskamera hat er beobachten können, wie ein junger Mann eine Frau attackiert hat! - In einer Reinigung geht es heiß her: Ein Kunde geht auf die Ladenchefin los, weil diese seine Sachen einlaufen hat lassen. Und das kurz vor seinem Vorstellungsgespräch. - Eine Mutter ruft die Polizei: Ihre Tochter hat sich zusammen mit einer scheinbar bewusstlosen Frau im Gartenhaus verschanzt!
