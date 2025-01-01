Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Staffel 6 Folge 90
Folge 90: Unter Strom

43 Min.

Die Polizisten eilen zu einem Fahrradunfall. Dabei ist ein betrunkener Mann mit einer Gummipuppe auf seinem Gepäckträger in einen Fußgänger gefahren. Doch anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, leistet der Mann erst einmal Erste Hilfe bei der Puppe. - Auf Streifenfahrt beobachten die Polizisten einen Mann, der wild gestikulierend auf eine Frau einredet und sie anschließend heftig anpackt. Sofort schreiten die Beamten ein!

SAT.1
