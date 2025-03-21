Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 7Folge 110vom 21.03.2025
Auf Streife

Folge 110: Warte kurz!

44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Die Männer von der Müllabfuhr machen eine grausame Entdeckung: Ein kleiner, mit Essensresten verklebter Hund sitzt in der Mülltonne! Wurde er mit Absicht dort hinterlassen? - Die Hochzeitsüberraschung für ein frisch vermähltes Paar ist größer als die Trauzeugen denken: Die wertvolle Schatztruhe, die sie im Garten verbuddelt hatten, ist nicht mehr an Ort und Stelle!

