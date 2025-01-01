Auf Streife
Folge 112: Auf Putzteufel komm raus
44 Min.Ab 12
Aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses baumelt ein Bergsteigerseil hinab. Unten steht seelenruhig ein 14-Jähriger, der die Sicherheit und Festigkeit des Seils überprüft. Was geht da nur vor? - Eine Taxifahrerin befördert eine offensichtlich verwirrte Frau mittleren Alters, die nur mit einem Nachthemd und Badeschlappen bekleidet ist. Am Zielort geht sie plötzlich auf einen Imbissbesitzer los. - Vor einem Kiosk streiten sich der Besitzer und eine Frau.
