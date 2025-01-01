Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 7Folge 24
Folge 24: Liebe geht durch den Router

44 Min.Ab 12

Während einer Streifenfahrt beobachten die Beamten einen handfesten Streit zwischen zwei Männern. Angeblich ist Stalking der Grund für die Auseinandersetzung. Außerdem: Bei einem Verkehrsunfall streiten sich zwei Männer allem Anschein nach um Geld. Und in einem Karnevalsladen randaliert eine Frau, die angeblich unter furchtbarem Juckreiz leidet ... Bei einer Tagesmutter versucht ein fremder Mann, einen kleinen Jungen zu entführen. Ein Familiendrama bahnt sich an ...

