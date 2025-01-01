Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Baader-Ponyhof-Komplex

SAT.1Staffel 7Folge 52
Der Baader-Ponyhof-Komplex

Der Baader-Ponyhof-KomplexJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 52: Der Baader-Ponyhof-Komplex

44 Min.Ab 12

Ein einsames Pony verursacht einen Verkehrsunfall. Die Spur führt die Beamten zu einem Malerbetrieb, wo der Fall neue Dimensionen annimmt. - Aufgrund von Hilfeschreien werden die Beamten zu einer Wohnung gerufen: Als sie in die Wohnung eindringen, scheint es, als hätten die Polizisten ein Pärchen bei ihren Liebschaften unterbrochen. - Während ihrer Streife bemerken die Polizisten zwei streitende Männer. Grund für den Streit: Aufgeschlitzte Fahrradreifen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen