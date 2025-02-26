Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mutter ohne Kind

SAT.1Staffel 7Folge 59vom 26.02.2025
Mutter ohne Kind

Mutter ohne KindJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 59: Mutter ohne Kind

44 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Als die Polizisten zu Fuß auf Streife unterwegs sind, treffen sie auf eine weinende, verwirrte Frau, die völlig aufgelöst nach ihrem Baby sucht. Außerdem: Ein Junggesellinnenabschied eskaliert, weil die feiernden Damen vor einem Bordell randalieren. Die Besitzerin weiß sich nicht anders zu helfen und ruft die Polizei. Und: Ein kleines Mädchen läuft auf den Streifenwagen zu und benötigt offensichtlich Hilfe ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen