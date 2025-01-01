Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Die Unfall-Faker

SAT.1Staffel 7Folge 74
Die Unfall-Faker

Die Unfall-FakerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 74: Die Unfall-Faker

44 Min.Ab 12

Auf einer Landstraße sehen die Beamten zwei Wagen am Straßenrand. Zudem liegt eine hilflose Person dazwischen. Als die Beamten anhalten und zur Hilfe eilen wollen, kommt plötzlich eine zweite Person zum Vorschein und die hilflose Person wird quicklebendig. Ein Vater setzt den Freund der Tochter in Boxershorts vor die Tür und schmeißt seine Habseligkeiten hinterher. Der Vater ist sich sicher: Der junge Mann hat sie bestohlen!

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

