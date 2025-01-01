Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 79
Folge 79: Sackgesicht

44 Min.Ab 12

Bei einem Überfall in einem Bekleidungsladen wird der Ehemann der Inhaberin von zwei Maskierten gefesselt und im Schaufenster platziert. Als die Polizisten ihn befreien, stellen sie fest, dass die Fesseln sehr locker sitzen. Eine Patientin flippt in einer Zahnarztpraxis aus: Der Zahnarzt habe sie bestohlen! Nach einer Zahnkronenerneuerung habe er ihr nicht ihr echtes Zahngold zurück gegeben!

