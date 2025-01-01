Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Der Sex-Schlosser

SAT.1Staffel 7Folge 81
Der Sex-Schlosser

Auf Streife

Folge 81: Der Sex-Schlosser

44 Min.Ab 12

Zwei 18-Jährige sitzen vor einer Konditorei und zerfleddern mit ihren Händen eine Torte. Doch angeblich haben sie sich nur selbst bedient, denn die Tür stand sperrangelweit auf und niemand hat sie aufgehalten. - Eine Frau flippt völlig aus, weil sie ihre Wäsche in der Waschmaschine der Nachbarin gewaschen hat und diese nun versaut ist! Aber wieso hat sie ungefragt die Maschine genutzt? - Ausgerechnet an ihrem Geburtstag bekommt eine 52-Jährige heftigen Hautausschlag.

