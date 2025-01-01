Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Das doppelte Elend

SAT.1Staffel 7Folge 86
Das doppelte Elend

Auf Streife

Folge 86: Das doppelte Elend

45 Min.Ab 12

Bei einem Auffahrunfall wird die Geschädigte an ihrem Halstuch zwischen Autoscheibe und Rahmen geklemmt, damit die Unfallverursacherin flüchten kann. - In einem Park werden drei Personen mit Klebstoff an eine Bank geklebt. Eines der Opfer ist eine Rentnerin, die sich sicher ist: Die zwei weiteren angeblichen Opfer haben sie in eine Falle gelockt! - Eine Mutter wird samt ihrem Baby auf der Toilette eines Bistros gefangen gehalten. Der Verdacht fällt sofort auf einen Gast.

