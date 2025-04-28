Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 95vom 28.04.2025
Folge 95: Immer Ärger mit Trixie

44 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12

Eine 13-Jährige wird samt Hund von ihrer Mutter und deren Freund vermisst. Das einzige Lebenszeichen ist eine plötzlich eingehende Sprachnachricht - doch die Nachricht ist nicht von ihr. Als eine Rentnerin vom Einkaufen zurückkehrt, trifft sie der Schlag: Ihr Tresor wurde ausgeraubt! Eine Überwachungskamera hat den Diebstahl aufgenommen und auch, wie eine weitere Person niedergeschlagen wurde.

SAT.1
