Auf Streife
Folge 103: Auto auf beim Autokauf
44 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12
Während der Probefahrt mit einem möglichen Käufer werden zwei Schwestern sowie die Mutter von dem Fahrer bedroht. - Wegen Erpresserfotos, die ihren Mann in eindeutiger Lage zeigen, glaubt eine Ehefrau, dass er sie betrügt. - Vor einem Supermarkt finden die Beamten eine bettelnde Rentnerin, die vermisst wird. - Während eines Konzerts werden mehrere Smartphones gestohlen. Als eine junge Frau den Beamten auf der Suche nach dem Täter hilft, geschehen verdächtige Dinge.
