Stiller Alarm

SAT.1Staffel 8Folge 110
Folge 110: Stiller Alarm

44 Min.Ab 12

Ein Taxifahrer meldet einen stillen Alarm: Im gesuchten Taxi stellt sich die angebliche Fahrerin jedoch als Ex-Frau des vermissten Taxi-Fahrers heraus. - Der Chef beschuldigt seine Fahrradverkäuferin eines seiner Räder gestohlen zu haben. - Einbruch in einer Frauen-WG. Eine Bewohnerin hat dem Einbrecher die Bratpfanne übergezogen und dann die WG verlassen. - Als ein Mann in der Nachbarschaft durch einen Knallkörper verletzt wird, ist ein Zwölfjähriger im Fadenkreuz der Ermittler.

SAT.1
