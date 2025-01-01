Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 22
45 Min.Ab 12

Vor einem Supermarkt bemerkt eine Frau, dass ihr Sohn samt Einkaufswagen verschwunden ist! Die Spur führt zur Familie eines Freundes, wo die Beamten einem Schicksal auf die Spur kommen. - Durch übelriechende Parfums und ein Stinktier gerät ein Beautysalon in Verruf. - Die Beamten retten auf einem Friedhof ein Mädchen aus einem zugenagelten Sarg. Wurde sie Opfer einer Racheaktion oder steckt etwas anderes hinter der Tat?

