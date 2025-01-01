Hauptsache Alessia geht es gutJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 40: Hauptsache Alessia geht es gut
44 Min.Ab 12
Eine Rangelei auf einem Supermarktparkplatz eskaliert. Die Spur des geflohenen Täters führt zu dem Haus einer alten Dame. Vor einem Solarium hetzt ein Mann mit Flyern, weil er der Meinung ist, dass Solarien nicht gut für die Haut seien. Auffällig ist seine stark gebräunte Haut. Ein Auffahrunfall auf dem Hof einer Werkstatt sorgt für Zündstoff. Ein Kunde bezichtigt die weibliche Auszubildende an seinem Wagen unsauber gearbeitet zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick