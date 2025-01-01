Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 76
Folge 76: K.F.Z.

44 Min.Ab 12

An einer Ampel bemerkt ein Mann das Auto seiner Freundin, das von einem Fremden gefahren wird. Aber das Auto sollte eigentlich in der Werkstatt sein. Ein WG-Casting gerät außer Kontrolle, als der Hauptmieter die Bewerberin sexuell belästigt. Denn plötzlich taucht der Freund des Opfers auf. Und: Ein Vater wirft seiner Ex-Frau vor, Alkoholikerin zu sein und möchte ihr die gemeinsame Tochter wegnehmen.

