Auf Streife
Folge 85: Fahrt ins blaue Wunder
45 Min.Ab 12
In einem Mehrfamilienhaus wird ein Verteiler für Telefon und Internet zerstört. Eine aufgeregte Mieterin scheint bereits einen Verdächtigen zu haben. - Eine lesbische Handballtrainerin wird beschuldigt, eine Kamera in die Umkleide der jungen Handballerinnen montiert zu haben. - Ein wütender Mann versucht einen Blitzer zu zerstören. Doch dann erzählen ihm die Beamten, dass es sich dabei um eine Attrappe handelt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick